Un cortometraje de Chelo Loureiro, “Lola, Lolita, Lolaza”, ha vuelto a ser nominado a los premios Goya. Es la undécima vez que un trabajo de la productora ferrolana se encuentra en esta situación y esa “recurrencia” podría hacer pensar que es fácil, pero no, no lo es. No es normal y tiene un mérito enorme. Por eso, y por su calidad humana y su compromiso, nos alegramos tanto.