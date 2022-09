Esto ya no hay quien se lo trague, Vladimiro

¿cómo es posible que a Vladimiro se le hayan muerto diez oligarcas en los últimos siete meses en circunstancias, digamos, tan sumamente “originales”? Y mira que hemos visto películas de la guerra fría, caliente y hasta templada, de espías sencillos, de espías dobles, de asesinos a sueldo, etc., etc. Todas ellas con sus muertes macabras, por supuesto. Pero lo que pasa en la Rusia de Vladimiro es para nota. Como le lleves la contraria al patrón, te ponen la cruz y allá que te vas al otro barrio. O te caes por la ventana, o te tomas un cóctel con veneno de sapo o de polonio, o te ahorcan, te balacean, te acuchillan o te manipulan el coche. Y para que la cosa quede clarita, la familia también va incluida en el lote; mujeres embarazadas y niños incluidos. Y estamos hablando de oligarcas, que se supone que son unos señores con mucho dinero y mucho poder. Al pueblo llano que discrepe con sus guerras ni nos queremos imaginar lo que le hará. ¿Cómo no hay quién pueda con este bárbaro? mural de putin