No hay como los congelados

Y más ahora, que se acercan las tan amadas/odiadas Navidades y nuestros dineros parece que están a dieta y no hacen mas que adelgazar. Ya saben, si no compran las vituallas navideñas ya congeladas, cómprenlas sin perder más tiempo y congélenlas en casa. No sé si al paladar le hará mucha gracia, pero al bolsillo seguro que sí. Y hablando de congelaciones... Nuestro queridérrimo Ayuntamiento de A Coruña, consciente de los aprietos por los que pasamos la mayoría de los coruñeses, ha tenido a bien congelarnos las tasas e impuestos municipales del próximo año. Ese sí es un regalo de Navidad como dios manda y no una postalita deseándonos felices fiestas. Y así como otras veces les damos tironcillos de orejas, esta vez les damos nuestras más sinceras gracias, pero no tiesas y congeladas, sino tiernas y bien calentitas. Queremos más detalles como este, Inés del alma nuestra.