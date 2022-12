No hay acuerdo, señores

Visto que lo de la antigua prisión coruñesa no tiene remedio. El lugar debe de estar maldito porque no hay ser humano que se ponga de acuerdo sobre el asunto. Y ya van unos cuantos años, ¿eh? Tantos que la edificación se está convirtiendo en todo un jardín botánico, tan rodeada y cubierta que está de vegetación. La verdad es que nosotros estamos más a favor de la devolución gratuita del edificio que del pago, puesto que ya no sirve para la función por la que se cedieron los terrenos por parte del Ayuntamiento, es decir, la carcelaria. Ahora bien, ya que no se ponen de acuerdo con el Estado, ¿no sería una buena idea que, por lo menos, les obligasen a tenerla en buenas condiciones o derribarla? Si esa ruina fuese de un particular ya le hubiesen multado; o se la hubiesen derribado y pasado la pertinente factura, que aquí no se hace nada gratis. Imagino que ya sabrán que los edificios en ese estado tienen sus peligros, porque son un caramelito para curiosos, okupas, chavalada, etc. Cuando pase algo grave, nos mesaremos los cabellos y guardaremos un minutito de silencio, que siempre queda muy bien para la foto.