Nadia Calviño se ve recompensada

Como para no estarlo. Vayamos por partes. Es muy bueno, buenísimo, que una mujer dé un salto tan grande como la coruñesa Nadia Calviño, que fue elegida para los próximos seis años como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. No se crean que es fácil llegar ahí y menos para una mujer, pero la todavía vicepresidenta primera del Gobierno cuenta con buenos ‘padrinos’ y ella demostró su valía. Pedro Sánchez enseguida salió diciendo que el nombramiento de una de sus vicepresidentas es un logro de su gabinete, pero no es así. Los europeos no ven con buenos ojos actualmente a los españoles, salvo los de la vieja escuela como Josep Borrell, porque los dirigentes de la UE y del resto del mundo no se fían de un Gobierno como el actual, hecho a cachitos de formaciones políticas que son poco fiables para las instituciones internacionales. Nadia Calviño vino trabajándose un puesto en Europa hace mucho tiempo y se rompió la cara en las elecciones por el presidente, para seguir contando con su apoyo. Pero el marrón que deja es de aúpa y para ella es un alivio estar fuera.