Nada de conferencias en misa

El papa Francisco sigue ganando fans –no católicos incluidos– y, es de suponer, detractores en el sector de la Iglesia más reacio a la autocrítica. A este grupo se dirige especialmente cuando dice que las homilías no son conferencias y no deberían durar más de ocho, a lo sumo diez, minutos. Lo sentimos por los sacerdotes que van a ver reducido su momento de gloria de cada domingo, pero tienen que entender –cuestiones religiosas al margen– que la sociedad ya no es la que era: vivimos en un mundo con tal cantidad de estímulos que hemos perdido capacidad de atención. Si un audio de WhatsApp de dos minutos nos parece una tortura, como para seguir el hilo de un sermón de media hora. Y eso, los que pasan de los treinta años. De ahí para abajo, o se inventan homilías en formato vídeo de TikTok o es un público perdido. Y siempre podrían colar un par de anuncios. Que le den una vuelta al tema, que a lo mejor encuentran un filón.