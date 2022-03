Mujeres tenían que ser para emprender una lucha generosa

Si cuando alguien ha mencionado que era el Día de la Mujer otro ha respondido que para cuándo el día del hombre, que sepa que es precisamente por eso por lo que esta fecha sigue haciendo falta. Aunque esta lucha no va de guerra de sexos, como creen algunos que se sienten amenazados por algo que ni se han parado un segundo a descubrir. Va de respeto y de igualdad. De acabar con los roles que limitan la libertad y que, curiosamente, no solo afectan a las mujeres. Porque el machismo contra el que se grita en las calles es también el que obliga a ser hombres fuertes, viriles, agresivos si se tercia, que ahoguen sus penas en el fondo de un vaso de whisky. Así de generosa es esta lucha, que no solo las beneficia a ellas. Mujeres tenían que ser para emprenderla. FOTO: Mujeres, visibilizando la lucha | EFE