Los muertos (ajenos) no duelen

Enrique Ossorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ha rechazado debatir en la Asamblea las muertes en las residencias de la comunidad durante la primera oleada del covid. ¿Por qué? Pues porque, según él, “las familias ya lo han superado”. Manda chover na Habana! Está claro que a este señor no se le ha muerto en ninguna residencia tercermundista ni su padre, ni su madre, ni nadie a quien quisiera, porque si no, no hablaría así; y nosotros, por lo menos, damos las gracias a todos los dioses por no vivir en la Comunidad de Madrid, porque aquí las cosas se han llevado con bastante más seriedad. Que un anciano se muera, cabe dentro de lo normal; es el ciclo de la vida. Pero una cosa es que se mueran de covid, de gripe o de viejos, simplemente, y otra muy distinta que los dejen morir de la forma más infame. Y peor que morir de forma infame es vivir de forma infame, en condiciones precarias y humillantes, llenos de llagas, negándote la comida, los pañales o el personal necesario para atenderte. Y todo por ganar unos cuantos euros más... Señor Ossorio, hágaselo mirar, que lo suyo no es de ser humano.