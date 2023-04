Con mucho “mono” de verbena

La Misión, Panorama, Olympus, América de Vigo, París de Noia, Assia, Los Satélites, Orquesta Panamá... Si no te suena ninguna probablemente no seas de este mundo y te anden persiguiendo para analizarte en un laboratorio. Las orquestas, las verbenas, las fiestas patronales, viven un furor que ya habían alcanzado antes de que la pandemia nos frenase en seco, pero que viene mucho más arrollador con las ganas de gritar y de cantar que se nos han quedado dentro. Este fin de semana Narón da el pistoletazo de salida. Y lo hace con todas esas formaciones arriba mencionadas. Para no perdérselo.