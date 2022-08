Mira tú dónde estaba la policía

Vale, de acuerdo que no era la Policía Municipal —esa que está en “mínimos históricos”, como decía el otro día El Ideal Gallego—, era la Policía Nacional, que no sabemos cómo está, pero la verdad es que el asunto daba mucha risa. Circulábamos de mañana por el Paseo Marítimo y a la altura del hotel María Pita vimos, en el centro de la calzada, un furgón de la Policía Nacional. “¿Qué pasará?”, nos preguntamos. No nos respondimos, porque lo ignorábamos, claro. Un poco más adelante, nos cruzamos con otro furgón policial que iba a la par de una manifestación de personas con sus perros que avanzaba tranquila y silenciosa —ni los perros ladraban— por la acera, a la altura de Hacienda. Al parecer pedían “Playas para todos”. La peligrosa comitiva de personas, caniches, galgos, chihuahuas, bulldogs franceses, goldens, pastores alemanes, palleiros y demás animaladas iba debidamente custodiada por un par de agentes a pie que sin duda controlaban que los malvados manifestantes —los dueños, claro— recogiesen las deposiciones de sus animalitos. Nos parece muy bien, hay que hacer cumplir la ley, qué caramba. ¡Para eso está la Policía!