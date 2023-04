El “minué” se baila en seco y soleado

Anda la “ferrolanía” alterada. Por si el atracón de la Semana Santa no bastase y el colofón de Chamorro no hubiese consumido el último gramo de energía, sin solución de continuidad el Concello se ha enfrascado en organizar para este fin de semana un aquelarre de la Ilustración. El asunto, que llega a su tercera edición, consiste en apoyar la candidatura de la ciudad a Porto de la Ilustración. La infinita Eva Martínez no envió sus naves a luchar contra los elementos, así que para evitar chaparrones ha trasladado el gran reto del baile del “minué” al lunes. Será para verlo.