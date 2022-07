De media, usted no está entre la clase media

De tanto que usamos el móvil y sus apps, estas acaban perfilándonos. Saben dónde dormimos, dónde trabajamos, qué vemos, cuándo lo vemos, qué nos interesa, en qué comercio pasamos más tiempo... Pero el algoritmo a veces también se equivoca, no crean. Sin ir más lejos, el otro día me sugirió un vídeo de cómo jubilarme con tranquilidad depositando “tan solo 500.000 euros”. Ya les digo yo que si tuviera medio millón ahora, la tranquilidad esa llegaría ya sin necesidad de ver el video en cuestión. A veces se puede caer en la osadía de creerse clase media. Pero con estos contenidos sugeridos o cuando se escucha a Ayuso defender becas para las “rentas medias”, las familias que ganan más de 100.000 euros al año, pues ya se me pasa la tontería.