La mayoría de los alcaldes del área lo son con pactos

pues así es la democracia. La cultura del pacto político entra dentro de juego, así que muchos alcaldes tendrán que hilar muy fino para no cabrear al que le ‘presta’ su voto. Es curioso que los partidos políticos, tras unas elecciones, pidan cambiar las normas para que gobierne la lista más votada en caso de que no haya mayoría absoluta. Sin embargo, cuando a nivel nacional llegan al poder gobernando con suficiente mayoría no cambian la ley electoral. De igual que gobierne la derecha o la izquierda, tanto PP como el PSOE han tenido mayorías absolutas y nunca han decidido cambiar las reglas del juego. Ahí tenemos a Pedro Sánchez, todo un maestro de negociar hasta con partidos separatistas o con aquellos que en su día han dañado, y mucho, a la sociedad española. Pues bien, hay que aceptar las reglas políticas actuales y hoy la mayoría de los alcaldes del área coruñesa han tenido que pactar. Dichosos los de la mayoría absoluta