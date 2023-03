Manuel Vidal, el “Lamprea Dundee” de Pontecesures

No lleva un sombrero con dientes de cocodrilo, ni un chaleco de cuero para enseñar sus bíceps y ni siquiera unas botas puntiagudas y relucientes, pero también tiene dotes de cazador. Manuel Vidal, al puro estilo Paul Hogan en sus célebres películas, se convirtió ayer en todo un “Lamprea Dundee” con ropa de domingo. Vestido con traje y corbata no dudó en levantar, a modo de trofeo, una lamprea que había cogido antes, no sin relativo esfuerzo, para llevarse el aplauso de los que disfrutaban en ese momento de la fiesta gastronómica. Entre ellos se encontraba la conselleira do Mar, Rosa Quintana, quien pudo disfrutar, imagino que por momentos, como Linda Kozlowski, de las aventuras protagonizadas por el regidor cesureño. Después de tanta acción, la lamprea a la bordelesa les parecería exquisita.