Mantas y edredones, lo más buscado

la demanda de ropa de abrigo y otros utensilios para el hogar se ha disparado un 47%, aunque estos productos no han quedado libres del efecto de la inflación: los precios de los edredones se han duplicado en el último año, en septiembre de 2021 su coste medio era de 90 euros, mientras que ahora es de 198. Con la calefacción, la incógnita es absoluta y se descubre a final de mes. Es por ello que muchos optarán por esta alternativa menos arriesgada para no pasar frío este invierno. Según los datos que salen cada día, los ciudadanos no disponen de edredones ni mantas y es la psicosis ucraniana la que dispara el frío.