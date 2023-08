Mano de obra barata: peor servicio

El Ayuntamiento de Oleiros, a través del alcalde, Ángel García Seoane, lamenta la escasez de personal cualificado para abastecer las necesidades del sector hostelero, especialmente el local. Dice el máximo regidor que las empresas no encuentran trabajadores en “actividades hosteleiras como camareiros ou cociñeiros”. “É moi grave, porque no paro segue habendo xente, pero tense que formar para poder acceder a eses traballos”, dijo. Pues no le falta razón al alcalde, como tampoco le falta a los componentes a los trabajadores del sector, que consideran que los empresarios “pagan una miseria y hacen más horas de las debidas”, según un camarero que lleva muchos años trabajando en restaurantes y cafeterías. A lo mejor si se ponen sueldos dignos, como en algunas otras zonas, los hosteleros lo tendrán mucho más fácil a la hora de contratar buenos profesionales, porque en casos en los que se pilla mano de obra barata eso repercute en el servicio. Por eso estaría bien que todos saliesen ganando en este sector.