Los mandatarios políticos se sienten mejor lejos de los problemas

Está claro que Pedro Sánchez está más feliz viajando visitando países ‘amigos’ y otros no tanto, que estar en el centro del huracán de los problemas que tiene en casa. Siempre pasa lo mismo, es mejor que se hable de sus relaciones con Brasil y de más dirigentes de América Latina que de los escándalos caseros. El caso Koldo trae cola pero a él parece no afectarle y tiene a su equipo en La Moncloa trabajando a destajo para que los ‘tiros’ vayan desviados a otros personajes. Eso sí, Sánchez calificó el tema como “grave”, pero que es una cosita puntual y que para ello tomaron medidas inmediatas. Mucho no quiere meterse con Ábalos no vaya a ser que aparezcan más filtraciones de las que no pueda escabullirse.