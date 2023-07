Un mal clima difícil de disimular este mandato en A Illa

El Pleno de organización de ayer en A Illa reveló lo que se había visto en la recta final de campaña y lo que no se oculta en redes desde entonces: Que el clima entre los diferentes actores políticos es de todo menos distendido. Aunque el alcalde socialista Luis Arosa empezó la sesión con tono conciliador, terminó cortando los turnos de intervención ante la dura batalla dialéctica, incluso con tenso cruce de miradas sostenidas, entre el portavoz del BNG, Manuel Suárez, y el edil no adscrito, Matías Cañón. La distancia volvió a quedar patente en las redes de las formaciones tras el Pleno. Parece claro que la campaña, marcada por la publicación de una condena de 2011 de Cañón por maltrato a una expareja, no solo le costó que el PP le diese la espalda, sino que ha alimentado fantasmas entre grupos.