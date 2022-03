Que los madrileños paguen más

Siempre se ha dicho que el dinero no tiene patria y eso es lo que piensan en Cataluña que han visto como 75 grandes fortunas de su comunidad han decidido trasladar su residencia a Madrid. En esta ocasión no es por los desmanes nacionalistas, hasta es posible que alguno de esos ricos sea secesionista. El motivo es que en la capital de España no tienen que pagar impuesto de sucesiones y en Cataluña sí y, ante eso, no hay estelada que valga. Por eso, una de las exigencias de Aragonés a Pedro Sánchez es que se imponga a Madrid la obligatoriedad de cobrar ese injusto impuesto.