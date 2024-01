Madrid se centra en nuestra comunidad

Estamos perdidos. Desde la capital del Reino de España se están centrando en Galicia. Al parecer, para los partidos de la izquierda más radical, parece que no estamos civilizados suficientemente y, a pesar de que Sumar lo lidera una gallega, permite que se ensucie la imagen de nuestra comunidad. Esto es lo que provoca el estar en plena campaña electoral. Hacer del lamentable accidente de los pellets un ‘Nunca Máis’ ficticio, pese a que todos los expertos afirman que nada tiene que ver. Sumar ya anunció que iba a denunciar por prevaricación al presidente de la Xunta por no poner los medios suficientes, pero no actuará contra el Ministerio encargado de las costas españolas por no actuar a tiempo en alta mar. Y así está el argumentario político de todos los partidos: todos unidos para pescar en río revuelto. Pocas miras de futuro pero es lo que hay, aunque hay que lamentar que el BNG haya entrado también en este juego, después de regalar su voto a una investidura a cambio de casi nada. Lo dicho, todo un espectáculo.