Una lección de saber perder

El Racing ha tardado más de un año en caer en su feudo. Tenía que llegar el día y la visita del Sevilla era una buena excusa para cumplir con el trámite. A fin de cuentas, no deja de ser un Primera. En problemas, pero un Primera. Los de Parralo han demostrando, no obstante, que son grandes tanto en la victoria como en la derrota. Saber perder no es fácil. Quedar eliminado de la Copa ante más de 11.000 fueles y llevarse la ovación que se llevaron demuestra que este equipo está llamado a empresas más ambiciosas que una simple permanencia pelada. Ahora, a seguir con la frente bien alta.