Johnson es un político honrado

Pase lo que pase en las elecciones municipales del Reino Unido no será culpa de Boris Johnson, porque él es un político “honrado”. A lo mejor miente un poco, eso sí, y a lo mejor lo de cumplir las normas no lo lleva muy a rajatabla. A lo mejor, incluso, podría estar envuelto en algún asunto poco claro relacionado con prevaricación. Pero es honrado, que lo ha dicho bien serio justo antes de que los ciudadanos británicos acudiesen a las urnas; igual esperando que el mensaje calase y no ocurriese la debacle que muchos esperaban. Por intentarlo, que no quede. FOTO: Boris Johnson, político honrado | EFE