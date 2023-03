Isidoro Serantes, presidente de la DO

El gerente de la bodega ribadumiense Bouza do Rei, Isidoro Serantes, fue elegido ayer nuevo presidente de la Denominación de Orixe Rías Baixas, en sustitución de Juan Gil, que deja el cargo tras cumplir los dos mandatos que como máximo le permiten los estatutos. Serantes Serantes conoce la DO a la perfección, ya que Bouza do Rei fue en su día una de las catorce bodegas fundadoras del Consello Regulador y se presentó a las elecciones en el censo de viticultores, mientras que el anterior presidente lo había hecho por el de bodegueros. Que aproveche lo bueno e incorpore lo novedoso.