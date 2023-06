El inquietante caso de la becaria

CUANDO Rey Varela anunció el “fichaje” de José Antonio Ponte Far como independiente para su lista nadie dudó de que su destino era la concejalía de Cultura. Ayer se estrenó. Y no defraudó. Ponte Far viene a hablar claro, lo que, sin duda, se le da muy bien. Y aprovechó para quejarse. A ver... que en un departamento tan crucial como Cultura todo acabe dependiendo de una becaria a la que le quedan seis meses de contrato es ya no para quejarse; dan ganas de blasfemar. Con todos los respetos al Jefe de Servicio y al técnico de Cultura que completan el cuadro, “manda chover na Habana”. “ReyVa”, tenemos un problema.