La inocentada de Fomento

El ferrolano de a pie que vive allende As Pías se despertó ayer angustiado, sudoroso, con pálpitos en el pecho. Apuró un café bebido de pie mientras se enfundaba la gabardina, dispuesto a zambullirse en un atasco largamente anunciado por Fomento, o como demonios se llame ahora el negociado. “Van a cortar un carril en As Pías” ­-se lamentó-. “¡No llego, no llego! Con un ojo puesto en la mediana y otro en el arcén, por si los de verde, fue avanzando a no más de 20, a la espera de la valla traicionera. Pero nada. Madrugón inútil. Eso sí: el jefe, encantado.