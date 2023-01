La influencia del marisqueo a pie en la Ría de Arousa

El sector del mar es estratégico en la Ría de Arousa. De eso no hay duda alguna y ahí están los datos para corroborarlo. Y dentro de él es fundamental el marisqueo a pie, profesión que ejercen un total de 1.617 personas, de las cuales 1.178 lo hacen en el margen sur, según los datos oficiales de la Consellería do Mar. Ni que decir tiene que una amplia mayoría son mujeres, por lo que no se explica que no tengan mucho más peso en el seno de las cofradías. A lo largo de los últimos años han demostrado con creces su capacidad de gestión y de organización para hacer rentables los bancos marisqueros y mantener una actividad regular a lo largo del año para estabilizar los ingresos. El avance es significativo pero todavía quedan muchos pasos por dar. Seguro que lo harán. Lo merecen.