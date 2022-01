Incongruencias que cuesta comprender

VOX montó su reunión de los fachas más fachas de Europa en Madrid y, al final, salieron a relucir las incongruencias de este tipo de formaciones. De un lado criticaron a la UE por su postura sobre Ucrania (cuyo presidente también es del club), pero luego también se resistieron a criticar a Rusia abiertamente (Putin hace años que dirige el chiringuito del que estos son socios). Y, así, entre condenar y no hacerlo, prefirieron pasar de puntillas para mostrarse, por supuesto la mayoría sin mascarillas y bien juntitos. Pero la cuestión es que no les une nada. No hay ideología común porque no hay ideología. Y en eso se parecen mucho a Podemos, que defiende a Rusia como si siguiera existiendo la extinta URSS y Putin no fuera más de derechas que Puigdemont y Urkullu juntos. Es como si no supieran dónde estamos ni, por supuesto, lo que somos.