Los incendios se preparan para asomar

Si tenemos en cuenta que el número total de incendios de este año es solo ligeramente superior al valor promedio del último decenio, es el incremento en el número de grandes incendios el que explica el aumento de la superficie afectada, apuntando a incendios no más numerosos, pero sí más intensos. No obstante, estas mismas estadísticas recogen, en el citado decenio, otros años “anormales”, como el año 2017, con valores superiores de hectáreas arrasadas por el fuego y número de megaincendios. Pero la temporada de calor no ha hecho nada más que comenzar y los dispositivos están en alerta en los montes gallegos. Al final de la temporada solo será otra estadística más, que se recordará, o no, según convenga por motivos políticos, pero la superficie quemada será irrecuperable durante años. También hay que preguntarse el motivo por el cual siempre son las mismas zonas gallegas las que siempre son pasto de las llamas y otras donde solo hay fuego en la cocina.