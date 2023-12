Es imposible poder copiar a Vigo

La asociación de vecinos Zona Centro de Vigo denuncia la situación de “colapso” que atraviesa la ciudad por la llegada de miles de visitantes “sin ningún tipo de control ni restricción” para contemplar las luces de Navidad. En una rueda de prensa, en la que este colectivo ha estado acompañado de representantes de la policía, bomberos y los servicios de emergencias, su presidenta, Alba Novoa, alerta de los “daños irreparables” que esta situación provoca en la ciudad. “Una mayoría absoluta no puede reventar la salud de los ciudadanos, poner en riesgo su seguridad ni justificar el todo vale por unas cifras récord de retorno económico”, ha señalado Novoa, que lamenta que Vigo “no puede ser una ciudad sin ley ni orden durante dos meses”. Aquí en A Coruña no podríamos emular lo que hace Abel Caballero en Vigo, imposible. Nuestros barrios cuentan con más peso y no permitirían semejante ‘pasada de leds’ en sus calles. Antes echan a la alcaldesa. Bueno, a Inés Rey no, que es buena, pero seguro que a Lage Tuñas sí. A Coruña tiene su ritmo todo el año y no necesita ese reclamo.