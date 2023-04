Implantación de nuevas calidades en las viviendas

veinte millones de viviendas en España no cumplen condiciones de eficiencia energética, por lo que el anuncio del Gobierno de poner en el mercado viviendas para regular el precio del alquiler es una oportunidad para la descarbonización y regeneración de edificios, con políticas de ahorro de energía para reducir emisiones a la atmósfera. Quitando el tono electoral, España tiene que hacer más porque estamos a la cola en la construcción de vivienda de Europa, y nos ganan por goleada en políticas de vivienda pública o en relación a otras políticas que no están basadas en la propiedad, porque es necesario concebir la vivienda no como un bien financiero sino como parte de un derecho del estado de bienestar de cualquier persona. Aunque cada edificio tiene sus propias particularidades cuando se proyecta, debe tener unas condiciones de control, unas instalaciones, una posición, una localización, y el arquitecto tiene que estudiar variables que fija el Código como mínimos y máximos de consumo.