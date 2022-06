Idioma gallego con sombrero en Caldas

El Concello de Caldas está comprometido con la promoción y el uso del idioma gallego y para ello ha iniciado una campaña con varias actividades entre las que se encuentra una muy particular “Sacamos o sombreiro ao galego”. ¿Y en qué consistirá? No, no se trata de regalar un sombrero a quien hable el idioma, sino en colgar 1.400 chapeos en la Rúa Real. La imagen será, sin duda, espectacular. El asunto es que no se sabe hasta qué punto puede incitar al uso de la lengua. Sin embargo, sí parece más encaminada al tema la actividad “Falo e gaño co galego”, destinada al comercio de la localidad. En fin, ojalá funcione.