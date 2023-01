¿Humanización de la ciudad? ¡Ja!

Ayer domingo por la mañana, nos contaba un amigo –muy cabreado, por cierto— que estaba atrapado en la Plaza de España con el coche sin poder moverse hacia ningún lado; ni siquiera para volver a su ‘establo’, es decir, a su garaje. El plan previsto era ir a buscar a su madre a la residencia en la que vive y llevarla a dar un paseo, como hace todas las mañanas que no trabaja. La idea se frustró, por supuesto, porque con la “humanización” de la urbe -San Andrés cerrada al tráfico, etc.- y las atléticas carreras que dan esa imagen tan fardona de ciudad sana, los humanos que van en coche no tienen derecho a la vida. Así que mi amigo, atrapado en el atasco con sus dos niños pequeños en el asiento de atrás, se tiene que fastidiar. Si quiere ir a ver a su madre tiene que ir andando dos kilómetros y medio con sus niños de dos y cuatro años y después empujar la silla de su madre. Humanizar y organizar eventos de todo tipo está muy bien, pero con sentidiño, que hay necesidades y actividades para todos los gustos.