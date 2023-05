Hoy habla el racinguismo

Llega el final de la Primera RFEF que, siendo la tercera categoría del fútbol español y la primera no profesional, tiene a un buen puñado de ciudades en un sinvivir. Ferrol es una de ellas. Tanto, que hasta el Concello se ha visto obligado a abrir la mano y permitir que la fiesta se traslade a las calles. En A Malata no va a caber ni un alma, así que el resto de mortales sin ticket se agolparán delante de las pantallas. Lo que pase después, mejor dejarlo para después para sosiego de los supersticiosos. Han sido quince años de espera. Demasiados como para no creer. Hoy Ferrol cree en el Racing. Mañana, también.