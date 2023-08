Lo de los hierbajos es un problemita...

De verdad que parecemos muy dale que te dale y siempre con lo mismo, pero hay vecinos que se nos siguen quejando, a través de nuestros canales abiertos con los lectores (WhatsApp, Twitter, etc.), de que por toda la ciudad hay mucho verde en sitios indebidos. No hablamos de jardines, que también, si no en los bordes de las aceras, medianas, viales, escaleras, etc. Todas inundadas literalmente de hierbajos que en algunas zonas comienzan a ser muy molestos para pasear con los carritos de los niños... Pero se crean que solo ocurre en las zonas del extrarradio, que peor, también por la zona más noble de la ciudad y hasta en alguna zona camino de María Pita, Paseo Marítimo, en el puerto, el Parrote, Ciudad Vieja... Creemos que el Ayuntamiento tiene que solucionar de una vez por todas este problema porque damos la sensación de ciudad sucia para nuestros visitantes, que ya entran por Alfonso Molina visionando un colorido verde donde no le corresponde. Dicho queda.