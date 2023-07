Hay discursos excesivos y agresivos

Nadie como Pedro Sánchez ha demostrado querer sobrevivir en la política. Le dan igual las formas, no repara en daños colaterales, él lo que quiere es seguir al precio que sea. No importa que prometa hoy una cosa y luego la incumpla, dice que “su opinión ha evolucionado”. Quiere el poder al precio que sea, incluso se ha mostrado todo ‘killer’ a la hora de ‘liquidar’ a su gente o colaboradores cercanos si tiene que sacar adelante un proyecto o necesita el apoyo de los partidos ‘pequeños’. Él es así. Así que el 23 de julio se juega mucho el presidente. No solo él, también el PSOE. Muchos barones están, por lo bajini, hablando de más por el desastre de las municipales y autonómicas. Muchos le están esperando, sentados y fumando, a la espera de saber lo que ocurre. El único que se ha mojado es Rodríguez Zapatero, que apuesta fuertemente por su colega, tanto que se presta a cualquier micrófono que se le ponga delante. En definitiva, demasiada agresividad y veremos el resultado que finalmente obtendrá. Pedro Sánchez le echa muchas ganas y reza para que Sumar le ayude...