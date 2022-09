Hacienda ha caído en la red

Seguro que se han fijado ustedes en que hace unos... ¿Dos años, puede ser? El edificio de Hacienda está cubierto por una red que de grande parece un aparello de esos que usan los barcos del cerco. En principio, se puso porque a esa magnífica fachada ventilada ―ventilada arquitectónica y meteorológicamente, porque allí pega el vientecillo que ‘paqué’― se le caían las plaquetas que lo revestían y, claro, no fuera a ser que se cargaran a algún contribuyente y bajase la recaudación, que la pela es la pela. Asumida la necesidad inmediata del aparello de pescar plaquetas voladoras, lo que no entendemos es qué hace ahí todavía. ¿Aún no han arreglado el desaguisado? ¿No les habrán puesto ya unos tornillitos o unas toneladas de Loctite a las plaquetas con flojera? ¿Dejarán ahí la red eternamente como elemento decorativo en homenaje al sector pesquero de la ciudad? ¿La dejarán para pescar contribuyentes díscolos, de esos que se las saben todas para que les financiemos los servicios públicos los demás? Porque a nosotros, los paganitos habituales, ya nos tienen pescados y bien pescados. Solo les falta destriparnos y al congelador. ¡Qué frío!