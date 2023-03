Hacia una sociedad menos crítica

LA directora de un colegio de Tallahassee, la capital de Florida, debió dejar su puesto por haber mostrado a sus alumnos de 11 y 12 años imágenes del David del escultor renacentista Miguel Ángel que algunos padres consideraron “inapropiadas”. Los padres que se quejaron por las imágenes del David, que es considerada una de las obras maestras del Renacimiento y una de las esculturas más famosas del mundo, lo hicieron porque no les gusta “el adoctrinamiento ‘woke’”. Por iniciativa del gobernador Ron DeSantis, quien fue reelegido en 2022 por cuatro años más y parece estar decidido a ser aspirante a la nominación republicana en 2024, se han aprobado en Florida un conjunto de leyes que prohíben no solo enseñar sino hablar de determinados temas en las escuelas, como la identidad de género, sexualidad, racismo sistémico y otros. En un país donde la pena de muerte y los asesinatos están a la orden del día, eso es ver solo lo que interesa y no el contexto, alarma. Aquí hay quien les sigue.