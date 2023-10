Hacer caso omiso de las alertas tiene consecuencias

No será porque las autoridades de turno no avisen con tiempo. Prensa, radio y televisión, incluso en redes sociales, se avisa por activa y por pasiva que mucho ojo con acercarse a la zona costera o pasar bajo los árboles por el mal tiempo de mar o viento. No importa. De poco vale que la Policía cierre los accesos con sus cintas ‘No pasar’, que siempre habrá algún intrépido que se las saltará a la torera o, como muchas veces ocurre, las romperá y tirará a la papelera. Pues bien, estos días estamos viendo que en Riazor y Orzán, al igual que en otras playas coruñesas, hay gente paseando por la orilla a pesar de las olas. Incluso, alguno, se hace el machote y se mete en el mar. Las alertas no van con él, así que llegan los sustos y tienen que ser auxiliados. Las noticias de muertes por imprudencias están a la orden del día porque cada vez hay más gente imprudente. No debería salir gratis saltarse la normas y las alertas.