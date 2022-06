¡Golazo del Deportivo!

que el Deportivo esté donde está, sumido en el abismo de la Primera… Federación, no quiere decir que sea un equipo pequeño, quiere decir que ha tenido un accidente y se ha caído en un burato bastante hondo. Eso sí, mientras tenga tanta afición tirando de la cuerda para sacarlo del pozo, seguro que no se va a ahogar. Y si hay alguien que tire de la cuerda como nadie, que pelee hasta el último estertor, que anime con su sola presencia cual Cid Campeador de las tropas deportivistas, ese es Álex Bergantiños. Porque Álex no solo es un jugador, Álex es el aficionado número uno del Depor, lleva los colores en vena y lo llora y lo sufre como el resto de la afición. Por eso el Deportivo ha marcado un golazo renovándole un año más, porque es jugar sobre seguro; con Álex siempre se ganará en esfuerzo, orgullo, valentía y saber estar y dar la cara las veces que hagan falta. Si veneraremos por aquí a Álex Bergantiños que todavía conservamos la entrada de aquel épico partido contra el Barcelona de Luis Enrique en el que Álex metió la cabecita para darnos el gol de la victoria.