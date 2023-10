A Goente, que viene el invierno

Aunque no lo parezca, estamos ya en otoño. Aunque nos hayamos pasado el sábado en la playa huyendo de la canícula, ya andan por ahí repartiendo la vacuna de la gripe. Aunque aún no hayamos rescatado las sábanas de franela del armario, ojito. Hay que recargar la alacena de artillería para el invierno. Y hoy es el día de llenar el depósito de miel. El dulce y viscoso mejunje elaborado por nuestras amigas las abejas es un magnífico aliado. La parroquia de Goente, en As Pontes, se ha ganado su prestigio. Felicidades a la Casa do Mel por sus 20 años. Mañana, feria.