La gestión de Yolanda Díaz en el ministerio

La vicepresidenta y ministra de Trabajo es campeona en ponerse medallas sobre la gestión de su ministerio. No lo hace únicamente por la supuesta mejora de los datos de desempleo, sino también por la calidad del empleo que ha proporcionado en su opinión la reforma laboral, así como por el funcionamiento del SEPE. Sin embargo, ninguna de las tres acciones merece el aplauso. Los datos de paro son sistemáticamente maquillados. Ya se ha explicado muchas veces que los contratos fijos discontinuos, que se han multiplicado exponencialmente, no figuran en las listas del desempleo, a pesar de que cuando cesan temporalmente los trabajadores con esta modalidad de contrato sí cobran el paro en esos periodos de inactividad. Se nos viene prometiendo ese dato fundamental para conocer las tripas del mercado laboral y aún seguimos esperando. Podríamos estar hablando de cientos de miles de personas que no figuran en la lista de parados cuando realmente sí lo están. En cuanto a la mejora en la calidad del empleo, más de lo mismo.