Gabinete desinformando

La verdad es que hay que ser muy tonto, pero tonto a la una. No a las dos ni a las tres, toooonto. Simple y llanamente, sin más. Llamar al gabinete de prensa del Ayuntamiento de A Coruña para confirmar unos hechos y que te digan que “nada, de nada” y luego al día siguiente ver que sí había un hallazgo y paralizaron unas obras. ¿No es una tontería? ¿No es de tontos? Claro que hasta hoy hemos respetado la palabra de las ‘fuentes oficiales’, pero está claro que si no hay leña al mono esto va a seguir como siempre. Asumimos que hay medios potentes, que ni si siquiera se molestan en llamar. Ya les llaman a ellos. Fue así de siempre y seguirá siendo, pero como hoy toca hablar de tontainas, que se deben más a los que en su día fueron sus jefes que a hacer bien su trabajo, que consiste en dar lustre a la información municipal, no a llevar al huerto a periodistas sean del medio que sean. Porque eso es de tontos y flaco favor le hacen a Inés Rey, Lage Tuñas y resto del Gobierno municipal, los primeros interesados en dar información veraz al ciudadano sobre su gestión.