Quien no ha pasado por las Fragas do Eume no sabe lo que se pierde. Muchas personas de fuera de la zona desconocen esos parajes pero otros no pueden recorrerlas por carecer de la accesibilidad que requieren. Ahora la Xunta y la asociación de personas sordas colaboran para que puedan contar con QR adaptados para un mayor disfrute del paisaje.