Hai xa bastante tempo que desde diferentes partidos políticos, se ven acusando ao Goberno da Nación de estar apoiado por certos partidos separatistas e terroristas. Nestes últimos días saíron nos xornais comentarios alporizados sobre a inclusión de varios compoñentes da tristemente célebre Banda Terrorista da ETA nalgunhas listas electorais para Concellos e Autonomías. Non son quen de xulgar as opinións de ninguén, pero gustaríame expoñer a miña persoal lectura do asunto, pois pese a todo, paréceme entender a presenza nesas listas dos responsables de tanta dor e tanta sangue derramada, como un recoñecemento expreso do fracaso das súas ideas e das súas decisións. Coido que, especialmente para aquelas persoas que sufriron de preto a dor e as humillacións recibidas, ten que haber un sentimento de repulsa, cara aos que se sentían donos da verdade e a xustiza. Mais por outra banda, tamén pode entenderse ese fracaso como un aviso a todos os que se senten superiores, de que finalmente terán que pedir integrarse no sistema que combateron coas armas causando tanto sufrimento inúti