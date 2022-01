Las fiestas en Downing Street están por encima del luto

Lo del Gobierno del Reino Unido ya no hay por dónde cogerlo. Visto lo visto, la única diferencia entre los empleados de Downing Street y un grupo de erasmus revolucionados es que el vino que compran los segundos es más barato. Ni el luto oficial han sido capaces de respetar. Mientras las imágenes de la reina Isabel II sola en un banco durante el funeral por su esposo –para mantener la distancia marcada por el protocolo covid establecido por el Ejecutivo– daban la vuelta al mundo, un grupo de trabajadores gubernamentales, quizá de resaca, mantenía el tipo después de haberse pasado la tarde anterior de fiesta en el jardín de la residencia oficial del primer ministro. Eso sí, tuvieron el detalle de no hacer la celebración en el interior para no manchar las alfombras. Qué considerados.