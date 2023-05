La Festa do Tinto do Salnés cumple medio siglo de vida

La Festa do Tinto do Salnés cumple en la presente edición su primer medio siglo de vida. Y es el primero porque se trata de un evento que ha sido capaz de sobrevivir a tiempos difíciles y que en el momento en el que fructifiquen las gestiones que se están llevando a cabo para su regularización ya será imparable. Otra muestra de su fortaleza es que se presentan 115 vinos al concurso y que el recinto de la fiesta tendrá catorce stands de degustación. Además, la inflación no afecta a la fiesta, ya que mantiene los precios de seis euros la botella y uno y medio la taza. La implicación social, con los nombramientos de los valedores, es otro de los aspectos que contribuyen a su difusión, al igual que la entrega de premios a los ganadores de los diferentes certámenes en una comida multitudinaria.