FOMO. Fear of Missing Out. En idioma que todos entendemos: miedo a perderse algo. No hemos terminado de comer las castañas y ya se están agotando las entradas para las fiestas de Fin de Año. Calma, señores, que aún nos faltan casi dos meses de año por delante. Todavía nos faltan las ofertas americanizadas, un puente de la Constitución, hacer las compras de Navidad, el Gordo de la Lotería. Será por tempo para acabar o ano...