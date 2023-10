El exitazo de la Festa do Marisco

La Festa do Marisco de O Grove va camino de batir todos los récords de ediciones anteriores. Los fogones no paran desde el primer día y el número de personas que se pasan por el recinto va a más, una tendencia que se mantendrá a lo largo de todo el fin de semana. Concello y asociaciones hacen bien en diversificar las actividades en torno a este evento y una de ellas es la feria de oportunidades Grovestock, que permanecerá abierta hasta mañana y que permite al comercio local un escaparate sin igual para vender el producto en unos tiempos en los que toda ayuda para el sector no está de más.