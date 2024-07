Vivir en la ciudad de España en la que mejor se viste y no poder estudiar un grado sobre moda en su universidad pública es el equivalente a residir en Texas –“Houston, tenemos un problema”– y no encontrar una facultad que imparta la licenciatura en Ingeniería Aeroespacial. No se entendería. Y, sin embargo, es lo que pasa en A Coruña. Luego nos lamentamos de que haya que captar talento de fuera.