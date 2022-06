Estrellas mediáticas

NO se les ocurra a ustedes salir de casa sin maquearse bien, que nos van a rodear de cámaras por todas partes. Avisados quedan, después no se quejen. ¿Qué para qué nos van a rodear de cámaras?, se preguntarán ustedes -y nosotros-. ¿Para pillar al marrano que mingita por los oscuros y escondidos rincones? ¿Para cachar al artistoide que nos guarrea las construcciones públicas y privadas con una megafirma que no vale ni la milésima parte de lo que cuesta limpiarla? ¿Para proteger a doña Pura y que no se la lleven a rastras mientras le tiran del bolso? ¿Para que los vecinos puedan dormir sin que les monten un “after hours” en plena calle a las tantas de la mañana? ¿Para que Spiderman no se suba por las paredes impunemente? No, señores, no. Son para que aparquen bien, no se pasen una rayita del límite de velocidad permitida, no pasen los semáforos en ámbar, no paren en doble fila… O sea, para multarnos más cómodamente. Lo dicho, a maquearse bien. Ah, y el coche también, que dentro de nada nos multan por llevarlo sucio y dar mala imagen. Ojito..